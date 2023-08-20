مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي تطلق الغاز المسيل للدموع على الأسرى في سجني إيشل وريمونيم وسط اندلاع مواجهات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2023 - 12:38

مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي تطلق الغاز المسيل للدموع على الأسرى في سجني إيشل وريمونيم وسط اندلاع مواجهات

منذ 48 mins 20 August، 2023
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