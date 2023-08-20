مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي تطلق الغاز المسيل للدموع على الأسرى في سجني إيشل وريمونيم وسط اندلاع مواجهات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2023 - 12:38
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جيش الاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين صهيونيين
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات العدو عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس بزعم البحث عن منفذ عملية حوارة
جيش العدو: إصابة مستوطن بنيران قوة من الجيش قرب قرية اللبن الشرقية بين نابلس ورام الله ظنًّا أنه فلسطيني
4 إصابات خلال اقتحام قوات العدو لمخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة وإطلاقها النار على كل ما يتحرك داخله
كتائب المجاهدين تعلن أن مجموعة من مقاوميها نفذت عملية إطلاق النار باتجاه حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني: محور المقاومة لديه اليوم اليد العليا مقارنة بالكيان الصهيوني وهذا الكيان ينهار
اللواء اسماعيل قاآني: ما كان لبنان لينتزع حقوقه من الغاز من كيان الاحتلال لولا مقاومة حزب الله
النائب حسين الحاج حسن: أملنا الاقتصادي الحقيقي ليس صندوق النقد أو المساعدات بل ثروتنا الموجودة تحت البحر أو في البر
النائب إيهاب حمادة: الجيش السوري حمى لبنان بالاشتراك مع المقاومة والجيش اللبناني في تحقيق الانتصارات في سوريا والجرود
النائب حسن فضل الله: نريد أن يصل الحوار مع التيار الوطني إلى نتيجة وهو قد يؤسس لأرضية مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية
الشيخ نبيل قاووق: حزب الله يعمل بكل ما أوتي من قدرة لعدم وصول البلد إلى حيث يريد العدو والمرحلة صعبة لكن ليست مستحيلة
الشيخ علي الخطيب: ندعو اللبنانيين لأن يكونوا في جبهة واحدة حفاظًا على حدودنا ومواجهة للثقافة الهجينة التي نتعرض لها
الشيخ أحمد قبلان: البلد بحاجة إلى تضامن وطني لإنقاذه ومأساته تحتاج من يفاوض على هذا الإنقاذ لا من يريد لبنان لعبة أصوات
دوي انفجارات في أحياء عدة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم جراء تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع
المجلس العسكري في النيجر: عقوبات مجموعة "إيكواس" هدفها تقسيم البلاد وإخضاعنا وليس التوصل إلى حل سلمي
المجلس العسكري في النيجر: لا نريد الحرب لكن سنتصدى لأي حرب تشن ضدنا وندعو إلى حوار وطني لمناقشة النظام الدستوري الجديد
إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة لسكك الحديد في مدينة كورسك الروسية
مقتل ما لا يقتل عن 13 شخصًا وإصابة أكثر من 5 بجروح خطرة جراء سقوط حافلة في هاوية على طريق جبال الأنديز في البيرو
مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي تطلق الغاز المسيل للدموع على الأسرى في سجني إيشل وريمونيم وسط اندلاع مواجهات
منذ 48 mins
20 August، 2023
عاجل
الأسرى الفلسطينيون
الاحتلال الاسرائيلي
سجني إيشل وريمونيم
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