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August 20 2023 - 12:38

مقتل 11 شخصاً بتفجير شاحنة شمال غربي باكستان

منذ 2 ساعة 20 August، 2023
باكستان (صورة أرشيفية)
باكستان (صورة أرشيفية)
أخبار دولية - باكستان

قتل 11 شخصاً على الأقل الأحد بهجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالاً شمال وزيرستان، شمال غربي باكستان.

ونقلت قناة “GEO” الإخبارية عن تصريح نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان ريحان جول ختاك، قوله إن مجموعة من الإرهابيين فجروا شاحنة كانت تقل عمالاً في المنطقة، موضحاً أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملاً وإصابة 2 بجروح خطيرة.

وأضافت القناة أنه تم نقل الجرحى والجثث إلى المستشفى، مشيرة إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من التفجير الانتحاري الضخم الذي وقع في منطقة باجور وأسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل بينهم 23 طفلا، وإصابة أكثر من 200.

المصدر: روسيا اليوم

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