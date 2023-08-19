اعلام العدو: عملية حاجز حوارة ادت الى مقتل مستوطنَين وانسحب المنفذ من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 19:08

اعلام العدو: عملية حاجز حوارة ادت الى مقتل مستوطنَين وانسحب المنفذ من المكان

منذ 3 ساعة 19 August، 2023
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