قبلان قبلان: المطلوب العودة إلى الرشد والاقلاع عن المنطق الطائفي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 19 2023 - 19:08

قبلان قبلان: المطلوب العودة إلى الرشد والاقلاع عن المنطق الطائفي

منذ 3 ساعة 19 August، 2023
قبلان قبلان
لبنان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان إن “الوضع الداخلي مجمد في الوقت الحالي باستثناء الحراك الثنائي بين حزب الله والتيار الوطني الحر”، ورأى أن “باقي الأفرقاء السياسيين يتحاورون بالخطاب الذي فيه نوع من الإثارة وتحريك للمواجع الأليمة بملفات متعددة”.

وأضاف قبلان السبت “نسمع الخطاب الجديد لبعض القوى السياسية والذي يحمل أخطارا، وكأن الناس لم تتعلم، وكأنها لم تكن موجودة في الفترة الماضية التي عانى فيها المواطن ما عانى من حروب”، وأكد ان “المطلوب من الجميع العودة إلى رشده ووعيه والانتباه إلى أخطار ما ينطقون وما يتفوهون من كلام وشعارات وتحركات”، ونبه من ان “هذا المنطق الطائفي الذي لن يعود على اللبنانيين إلا بالمآسي يجب الإقلاع عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة