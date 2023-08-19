عملية اطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس واعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطنَين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 16:18

عملية اطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس واعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطنَين

منذ 23 mins 19 August، 2023
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