عملية اطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس واعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطنَين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 16:18
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السيد نصر الله يستعرض مع شوشتري آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات الجارية اقليميا
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مسيرات احتجاجية تعم المناطق البحرينية تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون النظام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم
السودان: قصف متبادل بين جنود الجيش السوداني وعناصر مسلحة من قوات الدعم السريع في أم درمان
رئيس هيئة الأركان الايرانية:الحرس الثوري قادر على التقدم مئة ضعف عما هو عليه الان بفعل القدرات والبرامج التي يعمل عليها
اللواء محمد باقري: نواصل دعم وتعزيز محور المقاومة والقتال ضد داعش وتعزيز القدرات الدفاعية لحرس الثورة الاسلامية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقد مقر قيادة العملية الخاصة في روستوف ويستمع لتقارير هيئة الأركان وكبار المسؤولين
سفير روسيا لدى واشنطن: تزويد أوكرانيا بمقاتلات اف-16 قادرة على حمل أسلحة نووية يهدد بعواقب وخيمة
الدفاع الروسية: اندلاع حريق في مطار بقاطعة نوفغورود جراء هجوم مسيرة أوكرانية على المنطقة
وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها أسقطت صاروخ "إس-200" أطلقته القوات الأوكرانية باتجاه منشآتها في شبه جزيرة القرم
مجموعة "ايكواس" لدول غرب افريقيا: اتفقنا على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر ولن نفصح عنه إلا في الوقت المناسب
الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان اعتبرتها بمثابة تحذير صارم بعد زيارة نائب رئيسة تايوان إلى واشنطن
عملية اطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس واعلام العدو يتحدث عن اصابة مستوطنَين
منذ 23 mins
19 August، 2023
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