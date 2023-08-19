قيادة حزب الله في البقاع الغربي نظمت جولة في مليتا لفعاليات المنطقة

نظمت قيادة حزب الله في البقاع الغربي ولمناسبة انتصار تموز عام 2006 لعدد من الفاعليات السياسية والبلدية والإختيارية والثقافية والإجتماعية في البقاع الغربي وراشيا جولة ميدانية على معلم مليتا السياحي، استقبال وترحيب في بلدة مشغرة ثم التوجه إلى مليتا حيث تنقلوا بين أقسامه.

وبالمناسبة تحدث مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمّادي مرحبا بالحضور.

بدوره، اكد نائب أمين عام حركة النضال اللبناني العربي طارق الداوود على أن المقاومة كسرت الجيش الذي لا يقهر.

كما ألقيت كلمات من عدد من الحضور حيث اكدت ان “تعب المقاومين هو الذي أنتج الانتصار”، وأملت أن “يتكرر مشهد الانتصار في لبنان ونراه في فلسطين”.

من جهته، أمل عضو تكتل لبنان القوي” النائب شربل مارون أن “الإنتصار على الفساد يتحقق كما تحقق الإنتصار على العدو”.

المصدر: مراسل الموقع