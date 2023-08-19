الطقس غدا غائم جزئيا وانخفاض بسيط بالحرارة والرطوبة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الساحلية والداخلية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

– الحال العامة: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا بخاصة شمال البلاد وفي المناطق الداخلية (فوق معدلاتها بحدود ال ٧ درجات على الأقل)، كما تبقى نسبة الرطوبة المرتفعة العنصر المعزز لحدة الشعور بالحر على الساحل، والتي تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف، بدءأ من ارتفاعات منخفضة واحتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق، حتى يوم غد الأحد حيث يخف تأثيرها مع الانخفاض بدرجات الحرارة وتراجع نسبة الرطوبة على الساحل، ومن المتوقع ان يشتد تأثيرها مجدداً اعتباراً من يوم الأربعاء حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع.

وحذرت مصلحة الارصاد من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ونصحت بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئياً الى غائم احياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحياناً واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، ترتفع درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ١٣٠٠ متر وتبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل (بحدود ال ٧ درجات) وشمال البلاد ( بحدود ال ٤ درجات) ، وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل العنصر المعزز لحدّة الشعور بالحر مع درجات حرارة دنيا محسوسة بحدود ل ٤٠ درجة خلال الليل.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معها الرؤية أحياناً ، واحتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية خلال الفترة الصباحية ، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الساحلية والداخلية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٦ درجات بينما يكون انخفاضها ملموساً في المناطق الجبلية كما نشهد تراجع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يخفف من حدة الشعور بالحر خاصة خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية ، بينما تبقى دون تعديل في الداخل (فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات) وترتفع قليلاً على الجبال كما نشهد انخفاض اضافي بسيط في نسبة الرطوبة على الساحل مما يخفّف من حدة الشعور بالحر.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 27 الى 37 درجة، فوق الجبال من 23 الى 33 درجة، في الداخل من 22 الى 44 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهاراً ، جنوبية غربية الى جنوبية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٢٥ كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٧٥ و٨٥ %.