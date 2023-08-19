منظمة الفضاء الإيرانية تؤكد انخفاض منسوب مياه بحر قزوين

أكدت منظمة الفضاء الإيرانية من خلال مسح استمر 10 سنوات من قبل قسم الاستشعار عن بعد أن مستوى المياه في بحر قزوين قد انخفض بشكل خاص خلال العامين الماضيين.

قامت منظمة الفضاء الإيرانية باستخدام صور الأقمار الصناعية ، باجراء دراسات حول منسوب المياه في بحر قزوين ، وهو أكبر بحيرة في العالم.

وشملت هذه الدراسات فترة حوالي 10 سنوات وأجريت من قبل قسم الاستشعار عن بعد في منظمة الفضاء الإيرانية ، وتم تقييم أجزاء مختلفة من بحر قزوين من وجهة نظر مستوى سطح البحر.

وتظهر هذه الدراسات أن الجزء الشمالي من بحر قزوين في السنوات الماضية وخاصة العامين الماضيين ، قد واجه انخفاضًا في منسوب المياه وتقدمًا على خط الساحل ، والذي نشأ عن انخفاض كمية المياه ، وكذلك في الجزء الجنوبي وسواحل ايران ، لم يتم تحقيق الكثير من التغييرات في الوقت الحالي ، وربما يرجع ذلك إلى انحدار أو عمق البحر في هذا الجزء ، ولكن عملية خفض منسوب مياه بحر قزوين يعتبر قضية مهمة وخطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الفضاء الإيرانية بصفتها االجهة المعنية بقطاع الفضاء في البلاد ، تؤكد أن منسوب مياه بحر قزوين قد انخفض ، وإذا استمر هذا الانخفاض فسوف يتسبب في العديد من المشاكل البيئية لجميع الدول المتشاطئة في المستقبل.

المصدر: وكالة انباء فارس