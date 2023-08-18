تقرير مصور| الاطفال الأسرى في فلسطين

العدو الاسرائيلي يعذب الاطفال ويستخدم الوسائل غير المشروعة في التحقيق معهم

قال “مركز الأسرى للدراسات” في فلسطين إن “سلطات الاحتلال ترتكب عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين الأطفال كالتعذيب النفسي والجسدي واستغلال بنية الطفل الضعيفة والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحيانا بالكلاب واستخدام وسائل غير مشروعة”. وأشار مدير المركز رأفت حمدونة في حديث له الخميس إلى أن “الاحتلال يمارس الخداع والوعود الكاذبة ...