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August 18 2023 - 19:02

تقرير مصور| الاطفال الأسرى في فلسطين

منذ 12 mins 18 August، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

بين الاسرى في معتقلات الاحتلال قرابة مئتي طفل فلسطيني يتعرضون للمحاكمات والانتهاكات خلافاً للقوانين الدولية.

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