الذهب يسجّل ارتفاعاً مقابل انخفاض الدولار..

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياته في 5 أشهر، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكنه يتجّه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر، إذ عزّزت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأنّ البنك المركزي الأميركي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، ليصل إلى 1892.30 دولاراً للأونصة، بعدما لامس، أمس الخميس، أدنى مستوياته، منذ منتصف آذار/مارس.

كذلك، زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4%، ليصل إلى 1922.90 دولاراً.

وقال كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد”، تيم ووترر، إنّ “تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة هو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف”.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، من أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول/أكتوبر.

ويترقّب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في “جاكسون هول”، بولاية وايومنغ الأميركية، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

أما بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%، لتصل إلى 22.78 دولاراً للأونصة. وزاد البلاتين بنسبة 0.6%، إلى 894.72 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 0.4%، إلى 1221.48 دولاراً، لكن المعدنين الأخيرين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.

المصدر: رويترز