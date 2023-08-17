أول صور للانتصار الثالث.. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 21:20

أول صور للانتصار الثالث..

منذ 1 ساعة 17 August، 2023
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تقارير مصورة - لبنان

الصورُ الاولى للحفارةِ في البلوك 9 .. هي اولُ صورٍ للانتصارِ الثالث ..

المصدر: قناة المنار

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