أكدت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان ” أن المقاومة أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكسرت شوكة وعنجهية العدوان الصهيوني الاميركي على لبنان، وأجبرته على التقهقر والتراجع والانهزام، وحققت بثباتها وإيمانها وعزيمتها الراسخة مالم تستطع الجيوش العربية مجتمعة على تحقيقه، وأخضعته مذلولا، وفرضت شروطها عليه، وشروط توازن الرعب والردع المستمر إلى يومنا هذا، بعدما كان سابقا يعلن بكل قباحة ووقاحة أنه يحتل لبنان بفرقة كشفية، وهذا أمر يحسب للبنان العروبي المناهض للعدو الصهيوني”.

من ناحية أخرى، اعتبرت الجبهة “أن دعوات قوننة الشذوذ الجنسي، واقتراح عدد من نواب الأمة لإصدار هكذا قانون معيب ومخالف للفطرة الربانية والإنسانية، هو اعتداء فاضح على الإنسان وأخلاقيته وكرامته، وهو مخالف بلا شك لكل الشرائع السماوية كافة، وكذلك القيم والسلوك والأخلاق والفضيلة، إن نشر الرذيلة وتعميم الفساد هو من عمل الشيطان فاجتنبوه، وعودوا إلى رشدكم وخالقكم . قبل أن يمسكم عذاب أليم، وياليت هؤلاء النواب ينظرون إلى معاناة الناس والوطن للتخفيف عنهم بدل ذلك الاقتراح المنحط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام