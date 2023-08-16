استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب رئيس “اللقاء الوطني للعاملين” في القطاع العام عماد ياغي مع وفد، حيث تم التباحث في القضايا والشؤون الوطنية وأوضاع الموظفين في لبنان.

وقال الشيخ الخطيب “يحتضن هموم وشجون الموظفين والعمال ولا سيما موظفي القطاع العام الذي تضرر بشكل كبير نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تسببت بالوصول الى الانهيار الاقتصادي والمعيشي”، وطالب “الدولة بتوفير مقومات العيش الكريم للموظفين وتحسين أداء الإدارة العام ورفع الإنتاجية من خلال اتخاذ إجراءات إصلاحية تفعل المؤسسات العامة وتخرجها من حالة الشلل التي تعيشها”.

وأكد الشيخ الخطيب أن “النظام الطائفي هو المسؤول عن الانهيار والمطلوب الخروج منه الى نظام المواطنة القائم على المساواة في الحقوق والواجبات بعيدا عن المحاصصة والامتيازات بما يحقق كرامة الانسان وينمي الحس والمسؤولية الوطنية ويحفز العمل لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن”، ودعا “السياسيين الى استكمال المشروع الإصلاحي الذي أطلقه الإمام السيد موسى الصدر بدءا من إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وإنجاز إصلاحات تحقق العدالة الاجتماعية وتنصف المواطنين من دون تمييز طائفي ومناطقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام