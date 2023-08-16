أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، فجر اليوم الأربعاء، بينما تم تفجير منزل ومقر لحركة فتح، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس، كالتالي: إصابة بالرصاص الحي في الصدر وهي خطرة جدا، وإصابتان بشظايا رصاص حي نقلتا إلى المستشفى، وأربع إصابات بشظايا رصاص حي وعولجت ميدانيا، وإصابة بالرصاص الحي وتم اختطافها من الطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز تم علاجها ميدانيا، واخلاء طفل سقط في منزل اقتحمته قوات الاحتلال، وإصابة بقنبلة غاز في الرأس وعولجت ميدانيا، واصابتان جراء السقوط وعولجتا ميدانيا.

وقالت الهلال الأحمر، في بيانها، إن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية واعتدت عليها في “مفرق بركة” وإسكان الأطباء، وعرقلت دخولها الى مخيم بلاطة لاسعاف احدى الاصابات التي نقلت لاحقا إلى المستشفى الوطني.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه، حيث نفذت عدوانا على المخيم، عقب اقتحامها شارع السوق وسط تخريب ممتلكات الفلسطينيين.

ودارت اشتباكات بين مجموعة من المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية من بيت فوريك باتجاه مخيم بلاطة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه الطواقم الصحفية خلال تغطيتها اقتحام المخيم.

في غضون ذلك، فجرت قوات الاحتلال شقة سكنية مملوكة لعائلة عبد الله أبو شلال.

اعتقالات واسعة في جنين

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن تلك القوات اعتقلت 3 شبان من حي الجابريات في مدينة جنين، هم أكرم حمدان، وعبيدة الصيدلي، وقسام الفايد.

واندلعت مواجهات بين تلك القوات، وعشرات الشبان بعد اقتحامها لبلدة برقين ومثلث الشهداء.

واعتقل المحرر ليث القطيش من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم، والشقيقين نادي، ومحمود حسن الحلو من بلعا شمال المحافظة.

واعتقل محمد البزار من سردا شمال رام الله.

واعتقل الشاب ليث شواهنة بعد اقتحام منزله في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

بينما اعتقل المحرر عاطف ثوابتة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتم مداهمة عدة منازل بحثًا عن شبان آخرين.

فيما اعتقل الشاب محمد خليل حمدان بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا، وأحمد وهبة، ومحمد ادكيدك من العيزرية، وعدي أبو السعد، وجميعهم من القدس المحتلة.

مستوطنون يهدمون غرفة سكنية بمسافر يطا

وهدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، غرفة سكنية جنوب الخليل، بالضفة المحتلة.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن عددا من مستوطني “ماعون” المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هدموا غرفة سكنية تعود للمواطن محمد علي الشواهين في منطقة خلال العدرة.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم