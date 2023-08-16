رئيس نيجيريا: سنعمل على إبقاء العقوبات على النيجر سارية وسننفذها حرفيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2023 - 00:52

رئيس نيجيريا: سنعمل على إبقاء العقوبات على النيجر سارية وسننفذها حرفيا

منذ 56 mins 15 August، 2023
أخبار موقع المنار

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