دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها الثلاثاء “الاعتداء الارهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز الإيرانية”، معربة عن أسفها “لسقوط أربع ضحايا مدنيين وإصابة عدد آخر من الجرحى”.

وتقدمت الوزارة من “إيران حكومة وشعبا بأحر التعازي لا سيما من أسر الضحايا”، وتمنت “الشفاء العاجل للمصابين”، واعتبرت ان “هذا العمل الإجرامي الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تنفيذه يهدف الى زعزعة الاستقرار في إيران”، وشددت على “أهمية وضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام