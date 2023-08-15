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August 15 2023 - 14:08

الخارجية اللبنانية دانت الاعتداء على مرقد شاه جراغ في شيراز بإيران

منذ 43 mins 15 August، 2023
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها الثلاثاء “الاعتداء الارهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز الإيرانية”، معربة عن أسفها “لسقوط أربع ضحايا مدنيين وإصابة عدد آخر من الجرحى”.

وتقدمت الوزارة من “إيران حكومة وشعبا بأحر التعازي لا سيما من أسر الضحايا”، وتمنت “الشفاء العاجل للمصابين”، واعتبرت ان “هذا العمل الإجرامي الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تنفيذه يهدف الى زعزعة الاستقرار في إيران”، وشددت على “أهمية وضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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