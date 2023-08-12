تمت السيطرة على حريق المستودع في طريق المطار بشكل كبير ويجري العمل حاليا لمنع تجدده ايذانا باخراج البضائع غير المحترقة واجراء الكشف الهندسي الدقيق على سلامة البناء.

بدورها ابلغت بلدية بيروت جميع أصحاب وشاغلي المستودعات في الطوابق السفلية المعدة للتخزين ضمن نطاق مدينة بيروت، بالتصريح لديها عن ماهية البضائع والمواد المخزنة.



وطالبت البلدية اصحاب المستودعات بضرورة تقديم المستندات القانونية للإشغال وتقرير فني موقع من مهندس مسؤول عن إستيفاء المستودع لإجراءات السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق، اضافة الى مستندات اخرى وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.

المصدر: قناة المنار