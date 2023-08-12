تقرير مصور | حريق طريق المطار في مرحلة اخيرة وبلدية بيروت تطلب تقارير هندسية من اصحاب المستودعات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2023 - 16:48

تقرير مصور | حريق طريق المطار في مرحلة اخيرة وبلدية بيروت تطلب تقارير هندسية من اصحاب المستودعات

منذ 20 mins 12 August، 2023
حريق مستودع الاقمشة على طريق المطار
تقارير مصورة - لبنان

تمت السيطرة على حريق المستودع في طريق المطار بشكل كبير ويجري العمل حاليا لمنع تجدده ايذانا باخراج البضائع غير المحترقة واجراء الكشف الهندسي الدقيق على سلامة البناء.

بدورها ابلغت بلدية بيروت جميع أصحاب وشاغلي المستودعات في الطوابق السفلية المعدة للتخزين ضمن نطاق مدينة بيروت، بالتصريح لديها عن ماهية البضائع والمواد المخزنة.

بلدية بيروت
وطالبت البلدية اصحاب المستودعات بضرورة  تقديم المستندات القانونية للإشغال وتقرير فني موقع من مهندس مسؤول عن إستيفاء المستودع لإجراءات السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق، اضافة الى مستندات اخرى وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.

المصدر: قناة المنار

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