أ.ف.ب: إخلاء برج إيفل وسط باريس بسبب إنذار أمني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 12 2023 - 16:48

أ.ف.ب: إخلاء برج إيفل وسط باريس بسبب إنذار أمني

منذ 33 mins 12 August، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة