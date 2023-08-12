قال مصدر مطلع إن الأنشطة النووية الايرانية مستمرة دون انقطاع في جميع المجالات، بناء على الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية ووفقا لقانون المبادرة الاستراتيجية.

وبعد نشر أنباء في بعض وسائل الإعلام تتعلق بعملية التخصيب في إيران ، قال مصدر مطلع في تصريح لمراسل وكالة فارس ” إن الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الايرانية مستمرة دون انقطاع في جميع المجالات استنادا إلى البرامج السابقة لمنظمة الطاقة الذرية في جميع المجالات، مضيفا: أنه يجري العمل على تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لمجلس الشورى الإسلامي بشكل دقيق.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية قد زعمت يوم أمس الجمعة في تقرير لها أن كمية احتياطيات اليورانيوم انخفضت بنسبة 60٪ ، وقالت أن إيران خفضت بشكل كبير معدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ وخفضت بعض احتياطياتها.

وفي هذا الصدد ، لم يؤكد جون كيربي ، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، ادعاء وول ستريت جورنال في هذا الصدد ، وقال إنه لا يمكنه تأكيد هذا التقرير. وفي الوقت نفسه، قال: “إن أي إجراء قد تتخذه إيران لتقليل سرعة التخصيب سيكون موضع ترحيب بالتأكيد”.

تجدر الاشارة الى ان مجلس الشورى الاسلامي أقر في العام 2020 على قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني.

كما أكد مسؤلو منظمة الطاقة الذرية الايرانية مرات عديدة أن هذه المنظمة تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الاستراتيجية وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي).

المصدر: وكالة فارس