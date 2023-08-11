أكد الرئيس البولندي، أندريه دودا، لصحفي “واشنطن بوست” الأمريكية مارك ثيسن، أن حياة الجنود الأوكرانيين “أرخص بكثير” من حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين.

وقال ثيسن “نظرا لأن بعض الشعبويين اليمينيين في الولايات المتحدة يعارضون مساعدة أوكرانيا، فقد سألت زعيم حكومة محافظة شعبوية في أوروبا (الرئيس البولندي، أندريه دودا) لماذا يجب على المحافظين الأمريكيين دعم أوكرانيا، فأجاب دودا: “كل شيء بسيط للغاية”.

وأضاف الصحفي نقلا عن دودا: “الآن يمكن إيقاف روسيا بثمن بخس، لأن الجنود الأمريكيين لا يموتون. لكن إذا لم نوقف الهجوم الروسي الآن، فسنضطر إلى دفع ثمن باهظ للغاية”.

المصدر: وكالات