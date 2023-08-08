أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن ايران لا تضع شروطا مسبقة بشأن تبادل السجناء مع واشنطن ومستعدون لذلك بناء على أسس إنسانية.

وقال في تصريح له: الرسائل يتم تبادلها عبر عمان وقطر منذ شهور. موضوع تبادل السجناء هو قضية إنسانية ولا نضع أي شروط مسبقة لذلك. وقد أعلنا للأطراف الوسيطة في هذا الصدد أننا سنبادل السجناء في الإطار المتفق عليه.

وأعلن عبداللهيان بدء مشاركة إيران في بعض مشاريع بريكس مثل النقل وممر الشمال الجنوب. وأضاف، في مجال الطاقة وضمان أمنها المستدام، تعد إيران قيمة مضافة مهمة لأعضاء بريكس.

وبشأن آلية المجموعات الدولية لمواجهة العقوبات، قال وزير الخارجية الإيراني: إن أساس تشكيل بريكس تشكل من منظور التعددية. يمر العالم بمرحلة انتقالية، واليوم يتخطى العالم هيمنة أمريكا، ويمكن لشنغهاي بالتأكيد تقديم آلية لذلك.

المصدر: مهر