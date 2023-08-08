أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي “على ضرورة الحوار والتشاور بين الأقطاب السياسية للتوصل إلى حل للقضايا العالقة وفي طليعتها انتخاب رئيسٍ للجمهورية مع مراعاة الإنجازات التي تحققت من التحرير إلى توازن الردع والانتصار على التكفيريين إلى ترسيم الحدود البحرية”.

وقال الشيخ البغدادي “العدو الإسرائيلس تواجه مقاومةً حقيقية من الشعب الفلسطيني، حيث استطاعت هذه المقاومة أن توحّد الجبهة الداخلية كما فرضت وحدة الساحات منذ انتصار معركة سيف القدس”، وتابع “بهذا فإسرائيل عاجزة تماماً عن القيام بأيّ خطوة سلبية تجاه لبنان، فالمقاومة الإسلامية دائماً متقدمة عليها بخطوات”.

وأشار الشيخ البغدادي الى ان “المعادلات الدولية والإقليمية تغيّرت والأوضاع تتجه بما فيه الخير لصالح محور الممانعة أصحاب السيادة الحقيقية التي تُمارَس قولاً وعملا”، واضاف “لا سيادة مع الأميركي بل هو الذلّ بعينه وهذا ما رأيناه بأمّ العين، والقادم من الأيام سوف يشهد على ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام