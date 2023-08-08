“العمل الاسلامي”: لعدم فرض ضرائب جديدة تحت أي عنوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 8 2023 - 14:44

“العمل الاسلامي”: لعدم فرض ضرائب جديدة تحت أي عنوان

منذ 59 mins 8 August، 2023
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

حذرت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الثلاثاء “من فرض رسوم وضرائب جديدة تحت أي عنوان لأنّ المواطن اللبناني لم يعد قادراً على تحمل هذه الأعباء الثقيلة وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية والحياتية والاجتماعية والمعيشية الصعبة والقاسية جداً التي تمر بها البلاد”.

واعتبرت الجبهة أن “هذه الضرائب التي يُحكى عنها اليوم وبدأنا نسمعها بحجج واهية تصحيحية أو غير ذلك ربما ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير، واللبيب من الإشارة يفهم”، ولفتت الى “ضرورة تصحيح ومراجعة فواتير الكهرباء الجنونية بل والخيالية وارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية كافة دون حسيب أو رقيب، وكذلك الأدوية والطبابة والاستشفاء وغيرهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة