حذرت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الثلاثاء “من فرض رسوم وضرائب جديدة تحت أي عنوان لأنّ المواطن اللبناني لم يعد قادراً على تحمل هذه الأعباء الثقيلة وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية والحياتية والاجتماعية والمعيشية الصعبة والقاسية جداً التي تمر بها البلاد”.

واعتبرت الجبهة أن “هذه الضرائب التي يُحكى عنها اليوم وبدأنا نسمعها بحجج واهية تصحيحية أو غير ذلك ربما ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير، واللبيب من الإشارة يفهم”، ولفتت الى “ضرورة تصحيح ومراجعة فواتير الكهرباء الجنونية بل والخيالية وارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية كافة دون حسيب أو رقيب، وكذلك الأدوية والطبابة والاستشفاء وغيرهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام