ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين جلسة حكومية.

بعد انتهاء الجلسة اذاع وزير الاعلام زياد المكاري المقررات فقال “في مستهل الجلسة ابلغ دولة رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة، على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة”، وتابع “اما موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع قانون موازنة العام 2023، على ان يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدة”.

واضاف المكاري “ابلغ رئيس الحكومة الوزراء ان وزير التربية طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت، وسيتم اجراؤها في 23 الجاري”، ولفت الى ان “رئيس الحكومة قال: عقدت يوم السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي ان ابلغكم هذا الموقف، نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ومعالي وزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف، ونتمنى على معالي وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.

واوضح المكاري انه “تقرر تعيين جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام”.

وقال المكاري “لا اعتقد ان هناك خطرا على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحا، ولم يسبق ان حصل خلل بهذا الموضوع”، وتابع “قد يكون احد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد”.

وعن موضوع اضراب تلفزيون لبنان، قال المكاري “ليس هناك مشكلة في التلفزيون لان الاموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما اتينا بالاموال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام