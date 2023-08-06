فقدت الصحافة الرياضية اللبنانية والعربية عميدها الزميل يوسف برجاوي الرئيس الفخري لجمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين بعد صراع طويل مع المرض ابو فراس،كان رائداً من رواد الإعلام الكبار، وواحداً من الذي تركوا بصمات مضيئة،وسفير للرياضة اللبنانية كما العربية في ارقى واهم المحافل الدولية،وقاده تمايزه لأن يكون الإداري الرياضي اللامع جنباً إلى جنب مع تألقه كإعلامي ساطع، حتى نال وبكل جدارة واستحقاق لقب عميد الإعلاميين العرب، وقد نعاه العديد من الشخصيات الرسمية وعائلة الرياضة اللبنانية كما كان ضيفا دائما لقناة المنار في العديد من المناسبات الرياضية الهامة.

المصدر: قناة المنار