انطلقت اليوم حملة “الأوفياء لإغاثة صيدا” لتنظيف شوارع واحياء مدينة صيدا وازالة النفايات المتراكمة والتي تدعمها مجموعة من التجار ورجال الاعمال بالتنسيق مع بلدية صيدا، من امام مدينة رفيق الحريري الرياضية شمال المدينة.

وتوزعت 10 آليات على الاحياء والشوارع وعملت على رفع النفايات وصولا إلى منطقة عبر.

وأشرف على انطلاق اعمال الحملة منذ الصباح عضو الهيئة الادارية فادي الكيلاني والأعضاء، وأشار إلى أنه “سيكون هناك توقيتان للعمل عند الثامنة صباحا والحادية عشر ليلا يومي الجمعة والسبت لرفع النفايات”، لافتا إلى أن “الحملة مستمرة بدعم الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام