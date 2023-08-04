تستمر الجهود لاخماد الحريق في مستودع للأقمشة على طريق المطار، ذلك بسبب تكدس البضاغة وصعوبة الوصول الى الطوابق السفلية.

وحول آخر تطورات عمليات الاطفاء، معنا مراسلنا حسن خليفة..

وفي كلمته أمس الخميس في الحفل التأبيني لفقيد العلم والعلماء العلامة الشيخ عفيف النابلسي، تطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى حادثة استشهاد الإطفائي “محمد جهاد بيدي” (من عديد الدفاع المدني اللبناني)، حيث نوّه بشجاعته وإقدامه وتضحياته، واصفًا إياه بأنّه “شهيد بحق”، وأكّد “يجب الإشادة بإقدام شباب الدفاع المدني اللبناني والدفاع المدني التابع لاتحاد بلديات الضاحية، في تصديهم للحريق الذي شب على طريق المطار”، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن ينظر إلى المضحين في الدفاع المدني، ويجب أن تؤدى إليهم حقوقهم”.

المصدر: موقع المنار