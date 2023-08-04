ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي بعدما تعهدت السعودية وروسيا بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 30 سنتا، أي ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 85.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر/ أيلول 36 سنتا، أو 0.4 بالمئة، 81.90 دولار للبرميل.

وقالت السعودية في بيان أمس الخميس إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر في سبتمبر/ أيلول. وجاء الإعلان في اليوم السابق لاجتماع مقرر لوزراء تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا.

واستبعدت مصادر أن تجري لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط العامة خلال اجتماعها اليوم الجمعة. لكن تعهد السعودية بالإضافة إلى تصريحات من نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال فيها إن روسيا ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول أثارت مخاوف بشان الإمدادات ودعمت الأسعار.

ووافق تحالف أوبك+ على صفقة عامة للحد من الإمدادات حتى عام 2024 في اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج في يونيو/ حزيران وفي نفس الوقت تعهدت السعودية طواعية بمزيد من خفض الإنتاج في يوليو تموز ثم مددت الخفض في أغسطس/ آب.

وبعد قرار المملكة، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدعم سوق الطاقة النمو.

والولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم بينما تحتل السعودية وروسيا المركزين الثاني والثالث.

المصدر: رويترز