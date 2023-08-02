خليل موسى – دمشق

اكد رئيس الجمهورية العربية السوري بشار الاسد امام وفدٍ من المؤتمر العربي القومي أن العملَ القومي يجب أن يرتكزَ على المستويين الفكري والتطبيقي لأن حالةَ القومية العربية والانتماءِ موجودةٌ شعبياً ولم تنجح كلُ محاولاتِ ضربها على مدى السنوات الماضية وما ينقصُ الادواتُ التي تشكلُ قاعدةً مهمةً للعمل القومي.

وأكد الرئيسُ الاسد أهميةَ توسيعِ مفهومِ المقاومة وتحديداً مقاومةَ الفكرِ الذي يغزو المنطقةَ بشكلٍ قسري بهدفِ تفكيكِ البنيةِ الفكريةِ للشعوب العربية.

واكد أعضاء الوفد على ضرورة العمل في المرحلة القادمة من أجل تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للاستفادة من الأجواء الإيجابية على الساحة العربية ولدعم المساهمة الشعبية في مسيرة إعمار سورية، وكسر كل أشكال الحصار عليها ، معتبرين أن سورية بقيت أمينةً على المقاومة وهي بصمودها حمت الهويةَ العربيةَ وثقافتَها وحضارتها.

وتعمل الاحزاب العربية ذات التوجه القومي منذ اشهر للوصول الى هذه الخطوة المرحلية من عملها، والمتكرسة باجتماعات اليوم في المؤتمر بدورته في دمشق.

مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر اكد على” أهمية صمود سوريا وقدرتها على مواجهة المؤامرة”.

من جهته اكد الشيخ جواد الخارسي على”أهمية اعادة اعمار سورية مجددا” .

المصدر: خاص