اعلام العدو: أنباء أولية عن عملية اطلاق نار تجاه حافلة تقل مستوطنين أسفرت عن إصابة مستوطن عند مفرق الحمراء في الأغوار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 13:56

اعلام العدو: أنباء أولية عن عملية اطلاق نار تجاه حافلة تقل مستوطنين أسفرت عن إصابة مستوطن عند مفرق الحمراء في الأغوار

منذ 1 ساعة 2 August، 2023
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