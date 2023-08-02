حلت الذكرى الـ17 للحرب التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان في يوم 12 تموز/يوليو من العام 2006 واستمرت 33 يوما، وعلى الرغم من ارتكاب الصهاينة جرائم فظيعة بحق المدنيين واستخدامهم القوة المفطرة لإحداث تدمير هائل في البنى التحتية والابنية السكنية في مختلف المناطق لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب والبقاع.

رغم كل ذلك خرجت “إسرائيل” بأكبر هزيمة في تاريخها، جراء الضربات التي وجهتها لها المقاومة الاسلامية سواء باستهداف الداخل الصهيوني او بتلقين القوات البرية والبحرية دروسا في المواجهة، كل ذلك تصديقا للمرحلة الجديدة في أمتنا التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعنوانها “ولّى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات”.

موقع المنار يعرض أحداث اليوم الثاني والعشرين (02 آب/أغسطس) للعدوان الاسرائيلي في العام 2006:

اليوم الثاني والعشرون من الحرب الهمجية الاسرائيلية، وتيرة الكلام الصهيوني عن عملية برية وشيكة تتصاعد.

المواجهات العنيفة تستمر بين قوات النخبة من لواء غولاني في جيش العدو ومجاهدي المقاومة على محور عيتا الشعب – القوزح – رامية.

المقاومة الاسلامية تعلن تدمير دبابة وجرافة إسرائيلية في المواجهات التي حصلت في عيتا الشعب. كما دارت اشتباكات في بلدتي عديسة وكفركلا ومرتفع العويضة.

المقاتلات الحربية الصهيونية تقصف الطرف الشرقي لمدينة الخيام، وتستهدف مجرى نهر الليطاني – إبل السقي- سهل الدردارة – دير ميماس- تلال كفركلا – العديسة – دبين، وتعرضت بلدات حولا – طلوسة – مركبا – ميس الجبل ومزرعة بسطرة لقصف مدفعي.

المقاومة الاسلامية تمطر مستعمرة بيت شان، التي تبعد 70 كلم عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بصليات من صواريخ خيبر (1)، الذي يحمل رأسا متفجرة زنتها 100 كلغ. مصادر العدو أعلنت أن صاروخا أصاب محطة للرادار في مستعمرة معالي جلبوع، وان زخات من الصواريخ طاولت أكثر من 30 مستعمرة صهيونية أدت إلى وقوع ما يقارب 128 مستوطنا بين قتيل وجريح.

كما قصفت المقاومة قاعدة عين حامور العسكرية شرق طبريا للمرة الأولى، واستهدفت مقر القيادة الشمالية في برنيت، وأشعلت مستوطنات كابري – غونين نفتالي – ميتسوفا- كابري – كوش – سنير– الشومرة – نهاريا – كرمائيل – عكا – صفد – المنارة –جلعادي بالصواريخ.

شرطة العدو تعترف ان الصواريخ سجلت رقما قياسيا بلغ 300 صاروخ على المستوطنات منذ بدء الحرب على لبنان وان الخسائر جسيمة.

الرئيس اميل لحود يبدي أسفه لعدم إدانة “إسرائيل” في مجلس الامن الدولي لارتكابها مجزرة قانا واكتفاء المجلس بإجراء تحقيق في الموضوع.

قمة روحية موسعة تعقد في الصرح البطريركي، يشارك فيها جميع رؤساء الطوائف، تناشد في بيانها الختامي المجتمع الدولي وقفا فوريا لاطلاق النار. وتتبنى النقاط السبع التي طرحها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمام مؤتمر روما.

وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يدعون إلى وقف فوري للعمليات العسكرية. وأعلنوا أنهم لن يدرجوا حزب الله الآن على “اللائحة الأوروبية للإرهاب”.

المصدر: موقع المنار