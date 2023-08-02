مصادر فلسطينية : الوضع هادىء في مخيم عين الحلوة وما جرى من اطلاق نار وقذيفة هو خرق تجري معالجته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 00:30

مصادر فلسطينية : الوضع هادىء في مخيم عين الحلوة وما جرى من اطلاق نار وقذيفة هو خرق تجري معالجته

منذ 2 ساعة 1 August، 2023
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