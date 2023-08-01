حركة “الجهاد” نعت الشهيد مهند المزارعة منفذ عملية “معاليه أدوميم” بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 1 2023 - 21:06

حركة “الجهاد” نعت الشهيد مهند المزارعة منفذ عملية “معاليه أدوميم” بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 1 August، 2023
علم الجهاد الاسلامي
فلسطين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “الشهيد البطل مهند محمد المزارعة (20 عاما)، منفذ عملية إطلاق النار البطولية قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس المحتلة”.

وأكدت الحركة في بيان لها الثلاثاء أن “هذه العملية جاءت رداً طبيعيا ومشروعاً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة، والانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك”.

وشددت الحركة على أن “هذه العملية المباركة تبعث برسالة شعبنا وإرادته القوية في وجه المؤامرات التي تستهدف قضيته، وأن مقاومتنا حاضرة للرد على جرائم الاحتلال وإن النصر ينبت حيث يرويه الدم”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة