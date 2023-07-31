هنأ النائب محمد يحيى الاثنين الجيش اللبناني في عيده، وقال “في العيد الوطني الثامن والسبعين لجيشنا اللبناني، نتوجه بالتبريك وتحية إكبار للقائد العماد جوزيف عون، وإلى الضباط وصف الضباط والأفراد مثمنين تضحياتهم، في هذه الظروف الصعبة، على الصعيد المعيشي والاقتصادي”.

واضاف يحيى “ليس ذلك بغريب على جيشنا الوطني الذي يتخذ شعارا له: تضحية، شرف ووفاء، وهو يقرن الأقوال بالأفعال”، وتابع “اننا إذ نعبر عن أسفنا لغياب الاحتفالات الرسمية، في هذه المناسبة الوطنية، ندعو الله أن يعيد هذا العيد علينا، وقد سلك لبنان طريق المعافاة، وبداية هذا الطريق ملء الشغور الرئاسي، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية والإدارة العامة”.

ويصادف الاول من شهر آب/اغسطس العيد السنوي للجيش اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام