“الجهاد”: مقاطعة لقاء القاهرة بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وملاحقة المقاومة

أكد نائب الأمين العام لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين محمد الهندي أن “قرار الحركة مقاطعة لقاء القاهرة جاء بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وملاحقة المقاومة”.

وأوضح الهندي في حديث له السبت ان “أي نتائج من الاجتماع تعزز صمود شعبنا ومقاومته فنحن أول المباركين بها وسندعمها”.

وقررت حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة وحركة الصاعقة مقاطعة اجتماع الأمناء العامين في القاهرة الذي من المقرر أن يعقد الأحد بسبب استمرار سياسة الاعتقال السياسي.

وتواصل أجهزة السلطة سياسة الاعتقال بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم