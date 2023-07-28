انقلابيو النيجر يحذرون فرنسا من التدخل بشؤون البلاد الداخلية

دعا العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي للنيجر، ذلك بعد يومين على احتجازهم للرئيس محمد بازوم داخل المقر الرئاسي.

وفي رسالة مصورة، حذر المتحدث باسم ما يسمى بـ”المجلس الوطني لحماية الوطن” القوات الفرنسية من التدخل في الشأن الداخلي للنيجر، مشيرا إلى أنه لاحظ هبوط طائرة عسكرية فرنسية في المطار الدولي رغم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.

وكان عسكريون من الحرس الرئاسي في النيجر، أعلنوا الخميس، في بيان عبر التلفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

في غضون ذلك، أكدت الرئاسة النيجرية أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.

واليوم أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن رئيس النيجر محمد بازوم “بصحة جيدة”، وقالت كولونا إن بازوم تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة.

وشددت كولونا على أن الانقلاب في النيجر ليس “نهائيا” بعد، آملة في أن يستجيب الانقلابيون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

المصدر: وكالات