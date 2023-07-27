الكيان الصهيوني | الليكود يهاجم ليفين ” لست انت من يقرر ما يحدث “ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 17:52

الكيان الصهيوني | الليكود يهاجم ليفين ” لست انت من يقرر ما يحدث “

منذ 52 mins 27 July، 2023
ليفين
كيان العدو

وجه القيادي في حزب الليكود، عضو الكنيست دافيد بيتان، انتقادات إلى وزير القضاء الصهيوني ، ياريف ليفين، على خلفية خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء والمصادقة على قانون إلغاء حجة المعقولية، وقال إنه “سوف نتدخل في المراحل القادمة” من تشريعات الخطة القضائية.
وأضاف بيتان أنه “لن نسمح بعد الآن لشخص واحد بأن يقرر ما يحدث. ولا يزال هناك احتمال للتسوية. وموضوع حجة عدم المعقولية ليس الحرب الهامة. ولا يوجد شيء فيه”، وفق ما نقلت عنه القناة 12 اليوم .

بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين
بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب “ييش عتيد” للقناة، إن “بيتان يعكس غالبا ما يفكر فيه كثيرون ولا يجرؤون على القول علنا، وآمل أن نرى آخرين ينضمون إليه قريبا”.
ويأتي ذلك في ظل أنباء ترددت تم الادعاء من خلالها أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سعى إلى تسوية وتخفيف صيغة قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وأن ليفين عارض ذلك. كما عارض ذلك وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهدد بأنه “إذا هذا (التشريع) لم يحدث فإنه بالإمكان إنهاء ولاية الحكومة”.
ونقلت القناة 12 انه بعد أن ساد انطباع في الائتلاف أن الحكومة لن تكمل ولايتها في حال عدم المصادقة على إلغاء حجة عدم المعقولية، قرر نتنياهو المصادقة على صيغة القانون المتشددة.

المصدر: اعلام العدو

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