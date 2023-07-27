استشهاد الطفل الفلسطيني فارس أبو سمرة برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهد الطفل الفلسطيني فارس أبو سمرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة أن”الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته”.

واقتحمت قوات الاحتلال “حي النقار” في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

ومساء الأربعاء، أصيب صحفي برصاص الاحتلال، خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة في مدينة رام الله.

وأفاد مصدر فلسطيني بإصابة مراسل قناة عودة الفضائية يوسف شحادة برصاص الاحتلال خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت في حي الطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي، وتمركزت مقابل بناية طنوس، ونصبت حاجزا عسكريا في بداية الطريق المؤدي إلى ضاحية الريحان، في الوقت الذي اقتحم فيه عدد من المستوطنين المكان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن”قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان العزّل الذي خرجوا للتصدي للاقتحام”.

وتكرر في الآونة الأخيرة اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، لأطراف حي الطيرة من جهة بلدة عين قينيا شمال غرب رام الله، بذريعة أداء “طقوس تلمودية” في قطعة أرض بالمنطقة.

المصدر: مواقع فلسطينية