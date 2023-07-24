البورصة في تل أبيب أغلقت على انخفاض حادّ مع تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار واليورو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 19:34

البورصة في تل أبيب أغلقت على انخفاض حادّ مع تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار واليورو

منذ 1 ساعة 24 July، 2023
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عربي وإقليمي - كيان العدو

 

أغلقت البورصة في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين، بانخفاض حادّ في الأسعار، وانخفاض في قيمة الشيكل أمام عملتَي الدولار واليورو، وذلك بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وخسر مؤشّر “تل أبيب 35” 2.21%، فيما انخفض مؤشّر “تل أبيب 125” بنسبة 2.32%؛ كما انخفض مؤشّر تل “أبيب بانكس”، بما لا يقلّ عن 3.86%.

وتراجع مؤشر قطاع المال، ومؤشر قطاع التأمين، ومؤشر العقارات، في بورصة تل أبيب، بأكثر من 3.5% لكل منها.

وتراجع الشيكل بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو، وخسر نحو 1.5% من قيمته مقابل الدولار، الذي تمّ تداوله بنحو 3.673 شيكل؛ كما تراجع بنحو 1.3% مقابل اليورو، الذي تمّ تداوله بنحو 4.072 شيكل.

المصدر: موقع عرب 48

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