المفتي قبلان: السياسة التي يحتكرها جبان أسوأ خطرعلى لبنان

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة خلال مجلس عاشورائي في مدينة العباس – حي السلم، قال فيها “بمنطق إمامنا الحسين نريد شراكة وطنية، وتضامنا إنقاذيا شاملا، والذي يستنجد باللعبة بالدولية إنما يخون بلده وناسه”.

أضاف “خيارنا هو خيار الإمام الصدر، مقاومة ومشروع سياسي يضمن كرامة الإنسان، ولبنان أمانة الله، وما نريده على مستوى التسوية الوطنية شجاعة وطنية تفهم كرامة “هيهات منا الذلة”، مشيرا الى ان “السياسة التي يحتكرها جبان أسوأ خطر على لبنان، والوصية الأساس: حفظ حركة أمل وحزب الله كثنائي مقاوم وثنائي وطني، وهو ضرورة لحفظ مسيرة الإمام الحسين وحفظ لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام