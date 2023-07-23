النائب فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب جديد بسعر عملته الوطنية

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “البلد لا يحتمل أي تلاعب جديد بسعر عملته الوطنية”، وتابع “هناك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة الحالية، وهي معنية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية سلامة النقد”.

وتابع: “صحيح أن المعالجات للأزمات القائمة تحتاج إلى مؤسسات الدولة ورئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات، ولكن اليوم لدينا وضع، فهناك حكومة تصريف أعمال، وهناك مجلس نيابي ومؤسسات، ونحن من داخل هذه المؤسسات نعمل بكل الإمكانات المتوافرة من أجل التخفيف من الأزمة الحالية، لأن العلاج يحتاج إلى مؤسسات كاملة الصلاحيات”.

وأشار فضل الله خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة مجمع أهل البيت(ع) في مدينة بنت جبيل الجنوبية الى انه “عندما نتحدث عن الدولة في كل نقاشاتنا ومواقفنا، نؤكد أهمية وحدة الدولة ومؤسساتها، لأن هناك جهات وقوى وكتلا في خطابها المعلن أو المضمر أو في أدائها، تريد الفدرلة والتجزأة والتقسيم، وهذا لن يكون في لبنان”، واكد “نحن متمسّكون بوحدة الدولة ودستورها ومؤسساتها، وبأن تكون دولة واحدة تحكم جميع أبنائها”.

وقال فضل الله “نحتاج إلى مؤسسات دولة تستطيع أن تقف على أقدامها وتواجه، ولا تخضع للسفارات ولا للتهديدات، وعلى رأسها رئيس الجمهورية”، وتابع “لذلك فإن موضوع الإسم المتعلق برئيس الجمهورية له أولوية، ومن هنا نقول في كل نقاشاتنا، بأننا نريد رئيساً يشكّل ضمانة لكل اللبنانيين، ونحن جزء أساسي من الشعب”.