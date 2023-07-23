النائب عز الدين: سنكون الداعم لكل ما يقوم به الشعب الفلسطيني ومقاومته

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين إن “كل ما يشكّل خطرا على مقدساتنا في فلسطين المحتلة يجب علينا أن ندافع عنها”، وأضاف عز الدين “نحن سنكون الداعم والمُحرض والمساند في كلّ ما يقوم به الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية لنحرّر معا القدس لأن هذه الأرض هي أرض الأنبياء والحضارات والثروات ومن كربلاء نستطيع أن نستعيد هذه الروح”.

كلام عز الدين جاء السبت في كلمتين ألقاهما في كلٍّ م بلدتي قعقعية الصنوبر والخرايب جنوب لبنان بمشاركة شخصيات وفعاليات.

وفيما خص الإعتداء على القرآن الكريم، قال عز الدين “ما جرى هو جريمة بل عدوان على مشاعر وعقيدة وايمان أكثر من مليار ونصف من سكان العالم فضلاً عن المسيحيين الذين يتضامنون في هذا السياق مع المسلمين”، واضاف “نجد بأن الأيدي الخفية هي أيادي صهيونية لأن الصهيونية العالمية في أهدافها هو هدم الأديان”.

المصدر: مراسل الموقع