رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان: لماذا الإصرار على إفقار المعلمين وسلبهم حقوقهم

اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في بيان ان “السلطة ومسؤوليها لم تفاجئنا في التذاكي والتشاطر من أجل سلب المعلمين حقوقهم والانقضاض على رواتبهم ولكن ليس بهذه الوقاحة وقلة الضمير التي أتت في مشروع الموازنة عن سابق تصور وتصميم”.

واضاف البيان “كنا نسعى ونأمل زيادة منصفة على الرواتب بحيث يشعر من هم في السلطة بالمعاناة التي يعيشها المواطنون عامة والمعلمون على وجه الخصوص ولكن من فقد ضميره وانعدم إحساسه لا يمكن أن يتميز بالمشاعر”.

وتابع ” انطلاقاً من ذلك ، وبعد الإطلاع على مشروع الموازنة التي سيتم إقرارها في مجلس الوزراء ولاحقاً تصديقها في مجلس النواب فإننا في رابطة معلمي التعليم الأساسي نطالب برفض كافة المواد التي أقرت مداخيل ضرائبية تطال المواطنين فكفاهم قهراً ، وابحثوا عن واردات في صفقاتكم وسمسراتكم، وكبار المحتكرين والمصارف،اضافة الى الأملاك البحرية والنهرية التي لا يستفيد منها الا المحظيين من زبانيتكم ، وعقارات الدولة المستأجرة من قبلكم وحاشيتكم بالفتات”.

وطالبت الرابطة في بيانها بـ ” تعديل المادتين 80 و 81 بحيث تصبح المساعدات ( الرواتب الإضافية ) ضمن أساس الراتب، وإعطاء راتب للمعلمين لا يقل عن 1000 $ شهرياً في هذه المرحلة بعدما تعافى الوضع الاقتصادي واستعاد عافيته الشرائية والتجارية بحسب الواقع الذي نعيشه،اضافة للضرائب التي فرضتها الدولة وربطتها بسعر صرف الدولار، فمن غير المقبول ان يطلب من المعلم دفع ضرائب تزيد عن راتبه كاملاً.”

واردف البيان “إننا وأمام هذا الواقع وانطلاقا من معرفتنا بقدرة الدولة على تأمين زيادة الرواتب نحذر من التعاطي معنا باللامسؤولية فعندها لن يكون العام الدراسي في مأمن، ولا حضراتكم بمأمن، فليس لدينا ما نخسره”.

المصدر: بريد الموقع