الطقس في لبنان..

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الاربعاء ان تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يستمر بدرجات حرارة مرتفعة نسبيًا خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما تزيد نسبة الرطوبة المرتفعة من حدّة الشعور بالحرارة على الساحل.

وحذرت المصلحة من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة حيث ينصح بالإكثار من شرب السوائل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من حدّة الشعور بالحر، كما يتكوّن الضباب بدءًا ممن ارتفاعات منخفضة خلال الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء في الرؤية.

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة خلال الصباح الباكر تسوء معها الرؤية أحيانا، يتحوّل خلال النهار الى مشمس وبقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل والتي تؤدي إلى زيادة الشعر بالحر.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة عل الساحل يزيد معها الشعور بالحر، ونعود ونذكّر من خطر إندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى زيادة الشعور بالحر، بيما ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، واذا نذكّر بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام