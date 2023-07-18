الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال احياء الليلة الأولى من مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية : نبارك للمسلمين جميعًا حلول العام الهجري الجديد ونسال الله أن يحفظهم جميعًا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 23:38

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال احياء الليلة الأولى من مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية : نبارك للمسلمين جميعًا حلول العام الهجري الجديد ونسال الله أن يحفظهم جميعًا

منذ 2 ساعة 18 July، 2023
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