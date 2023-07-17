كتاب من مصلحة الليطاني: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى كل من وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان, طلبت فيه “عدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية، ذلك لما تشكله من خطر على البيئة المائية، وتهديدا للسلامة والصحة العامتين.

كما وطلبت فرض الشروط والمواصفات الفنية للإنشاءات بما يؤمن حسن الاعتناء بضفاف النهر، والحفاظ على الحياة النباتية الحيوانية، ويضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام