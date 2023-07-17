الرئيس الأسد ينهي الاستدعاء والاحتفاظ للاحتياطيين في الجيش السوري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا، اليوم الاثنين، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من ايلول المقبل.

وأوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن “الرئيس الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة أصدر أمرا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من تاريخ 1-9-2023 وفقا لما يلي:

– صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31-7-2023 ضمنا”.

المصدر: سانا