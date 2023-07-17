فلسطين المحتلة : مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين قرب حاجز بيت ايل شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2023 - 02:04
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فلسطين المحتلة : مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين قرب حاجز بيت ايل شمال رام الله
منذ 2 ساعة
17 July، 2023
رام الله
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