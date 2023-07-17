مقاومون فلسطينيون يستهدفون طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء البلدة القديمة بمدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2023 - 02:02

مقاومون فلسطينيون يستهدفون طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء البلدة القديمة بمدينة نابلس

منذ 3 ساعة 17 July، 2023
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