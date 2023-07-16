فلسطين المحتلة : إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنين بمنطقة الجسر قرب حاجز جبارة جنوب طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2023 - 21:54

فلسطين المحتلة : إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنين بمنطقة الجسر قرب حاجز جبارة جنوب طولكرم

منذ 2 ساعة 16 July، 2023
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